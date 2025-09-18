¡Tricolor a prueba!

La Selección Mexicana oficializó el partido contra Paraguay el próximo 18 de noviembre en San Antonio.

El Tricolor cerrará las Fechas FIFA del año ante puros rivales de la Conmebol, todos ellos con etiqueta de mundialistas: Ecuador, Colombia, Uruguay y el cuadro guaraní.

El cuadro paraguayo avanzó al Mundial como sexto clasificado de su zona futbolística, aunque con los mismos 28 puntos que el tercero del rubro, Colombia.

El equipo sudamericano está ubicado en el puesto 43 del ranking de la FIFA, muy lejos del mexicano que marcha en el 13.

No obstante, los recientes enfrentamientos contra Japón y Corea del Sur mostraron que dicha clasificatoria puede ser muy engañosa.

Paraguay tiene como figuras a futbolistas como Miguel Almirón, mucho tiempo en el Newcastle y ahora en el Atlanta United, así como el goleador del Strasbourg, Julio Enciso.

El partido se anuncia como el número 120 de la alianza comercial entre la Federación Mexicana de Futbol y Soccer United Marketing.



