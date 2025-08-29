¡Vuelve ´Chucky´... se coló ´Berte´!

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ya sin competencias oficiales, el Tricolor de Javier Aguirre disputará únicamente encuentros amistosos.

Sus siguientes rivales son las Selecciones de Japón y Corea del Sur y para dichos enfrentamientos presentaron este jueves su convocatoria de 25 elementos. En la que destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.

Diego Lainez y Erick "Chiquito" Sánchez son otros que regresan al combinado nacional del Vasco Aguirre y buscan colarse a los "consentidos" que han sido más recurrentes en los llamados.

Destaca también la ausencia de Julián Quiñones. El delantero del Al-Qadisiya presume buenos números en el año, pero no ha podido convencer al "Vasco", quien lo ocupa en un papel secundario.

En la portería, Guillermo Ochoa no fue convocado y en su lugar estará el arquero de los Tuzos del Pachuca, Carlos Moreno.

México enfrentará al combinado japonés el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum (19:30 horas), mientras que al equipo surcoreano lo hará el martes 9, en el Geodis Park, en Nashville (19:00 horas).



