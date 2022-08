La Liga MX es mejor que MLS: Fernando Ortiz

Fernando Ortiz no pone excusas para el amistoso ante el LAFC.

A Fernando Ortiz, técnico del América, no lo inquietan ni el clamor popular con el #FueraTano ni aquellos comentarios de que la MLS superó a la Liga MX.

"Al estar en un club tan grande y con la dimensión de las redes sociales, imagina si me pongo a pensar de las inconformidades o de la manera en que me pueden aconsejar en redes sociales. Mi cabeza está centrada en el día de mañana y no salir del enfoque de lo que es Juárez. Mi cabeza está tranquila, sabe lo que quiere y piensa en Juárez.

"La infraestructura de la MLS es admirable, pero el futbol mexicano sigue siendo más importante. En lo personal, me gusta mucho más el futbol mexicano, esa rivalidad que siempre hubo entre México y Estados Unidos, me quedo con el mexicano, creo que seguimos un paso adelante porque lo hemos demostrado a nivel histórico", dijo el "Tano" de cara al juego de este miércoles contra el LAFC en la llamada Leagues Cup Showcase.

Gareth Bale, Carlos Vela y Giorgio Chiellini fueron convocados por el cuadro angelino, mientras que el América dejó en México a elementos como Álvaro Fidalgo, Néstor Araujo, Jorge Sánchez, Diego Valdés y Luis Fuentes.