Keylor Navas sorprende al reconocer que le gustaría retirase en Pumas

En menos de tres meses, Keylor Navas se ha ganado el cariño de la afición de los Pumas de la UNAM porque se ha convertido en uno de los referentes de este equipo.

El histórico portero costarricense apenas ha disputado 11 partidos con la camiseta auriazul, tanto en Liga MX (nueve) como en Leagues Cup (dos), pero han sido suficientes para demostrar la enorme calidad que lo ha caracterizado a lo largo de su amplia trayectoria.

A pesar de que está por cumplir 39 años, el "Halcón" sigue siendo más que confiable bajo los tres palos y ha salvado, en más de una ocasión, al conjunto de Efraín Juárez.

Por tal motivo, Keylor Navas está hecho uno de los referentes del equipo universitario y lo demuestra con sus actuaciones y portando con merecimiento el gafete de capitán.

Recientemente, el exarquero del Real Madrid fue entrevistado por David Faitelson en las instalaciones de La Cantera y platicó sobre varios temas.

Para el programa de TUDN, David Faitelson "Sin Censura", el integrante de la Selección de Costa Rica habló sobre su retiro, inclusive.

El periodista deportivo de Televisa no dudó en preguntarle directamente si estaría dispuesto a colgar los guantes siendo futbolista del Club Universidad Nacional.

"Por aquí está parte de la directiva... ¿te gustaría retirarte en Pumas?", cuestionó David Faitelson a Keylor Navas.

"Claro que sí, yo estoy muy contento aquí la verdad y no es porque estén ellos aquí. De verdad, me siento como si hubiera estado aquí muchísimo tiempo, me siento en casa, me siento comprometido... me siento un puma más", respondió sin dudarlo.

El tico mencionó que se siente satisfecho estando en el equipo auriazul, por lo que estaría dispuesto a retirarse de los terrenos de juego en dicha institución.