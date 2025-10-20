¿Qué fue de Rodrigo Parra, el juvenil de Pumas?

Cuando Pumas inició el torneo Apertura 2025 de la Liga MX lo hizo con un joven guardameta que rápidamente entró en boca de todos, para mal. Rodrigo Parra falló en sus dos primeros juegos en primera división, lo que apresuró al conjunto auriazul a firmar al costarricense Keylor Navas.

Parra cometió errores puntuales en los partidos ante Santos y Pachuca en las primeras dos fechas del campeonato. Ante las críticas que surgieron sobre la figura del juvenil de 17 años, Efraín Juárez salió en su defensa.

"El tipo tiene grandes atajadas, me lo llevé a la pretemporada. Jugó todos los juegos de pretemporada. Los errores son puntuales y nos afecta, pero es parte de su desarrollo. No hay portero que no la haya cagado. Es parte de. Asumo toda la responsabilidad, dejen al niño y veremos en las siguientes horas", mencionó Juárez tras la derrota de Pumas ante Pachuca en la Jornada 2.

Tras la llegada de Keylor Navas, Parra fue relegado del arco auriazul. Incluso cuando al veterano exjugador del Real Madrid lo expulsaron en la Leagues Cup, Juárez eligió al juvenil Miguel Paul para resguardar la portería.