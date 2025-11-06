FIFA reconoce a Kevin Mier, entre los mejores porteros del mundo

Nicolás Larcamón recibió una noticia alentadora antes del duelo entre Cruz Azul y Pumas. La FIFA incluyó a Kevin Mier entre los 22 mejores porteros del mundo, reconocimiento que llega en un momento clave para el arquero colombiano, pieza determinante en la buena temporada de La Máquina.

Aunque Mier no ingresó en el top 8, el técnico celeste no dudó en destacar el esfuerzo y la evolución de su guardameta. "La noticia la vimos hace un rato ahí en la oficina, y me pone contento, porque creo que es reconfortante para cualquier jugador el hecho de verse en esa nominación entre los veintidós mejores arqueros del mundo, y con nombres de la élite del futbol mundial, así que muy contentos por él", confesó Larcamón en rueda de prensa.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El entrenador argentino reconoció además la competencia interna que ha elevado el nivel del colombiano. "No tendríamos el nivel de Kevin de estos últimos partidos si no fuese gracias también al nivel de Gudiño, que es otro excelente arquero", destacó el estratega sobre la exigencia diaria dentro del club.

Larcamón fue autocrítico al hablar de los altibajos de Mier, quien ha sido cuestionado en distintas etapas del torneo. "Yo lo que más destaco es la manera de Kevin de haber sabido atravesar esos momentos de crítica, de errores, de críticas justificadas también... porque uno lo ve trabajar en el día a día".

¿Qué desafíos ha enfrentado Mier?

El técnico también valoró cómo esas experiencias fortalecieron al guardameta. "Forja el carácter, siento que invita a madurar, a alcanzar mayores niveles de madurez, de hombría, de aplomo... confío que todos esos momentos de tanto cuestionamiento forjaron en él una mejor gestión del riesgo en una posición tan delicada".

La FIFA anunció este jueves la lista de candidatos para integrar el mejor equipo del año, donde Mier compartió espacio con figuras como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Dibu Martínez y Manuel Neuer. El colombiano logró la Concacaf Champions Cup 2025, título que impulsó su reconocimiento internacional.

Pese a los errores y las críticas, el guardameta de Cruz Azul ha respondido con actuaciones sólidas y personalidad. Larcamón insistió en la importancia del respaldo: "Como lo dije en aquellos días de tanta crítica, había que apoyarlo, porque él iba a ser una pieza importantísima", recordó.

¿Qué espera Larcamón para el cierre del torneo?

Con el cierre del torneo a la vista, el técnico confía plenamente en su portero. "Hoy empieza esa etapa decisiva, donde tanto él como el resto de sus compañeros, es importante que sientan ese apoyo de la gente, porque tengo certeza de que todos nos sentimos más fuertes cuando la energía de lo contextual, de nuestra afición, es favorable", finalizó el entrenador celeste.