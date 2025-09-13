Jornada 8 del Apertura 2025: Pachuca cae ante Cruz Azul

Si alguien te dice que el futbol mexicano no tiene polémica, que vea el Pachuca vs Cruz Azul de la Jornada 8 del Apertura 2025, porque el duelo en el Estadio Hidalgo fue un choque que tuvo gol, tarjetas rojas, controversia arbitral y un Kevin Mier que fue valioso para La Máquina.

Los celestes se llevaron el triunfo 1-0 en un encuentro que dejó a los Tuzos con nueve jugadores, a Cruz Azul con diez.

Pachuca, con 13 puntos y la urgencia de lavar la cara tras la derrota ante América, recibió a un Cruz Azul con 17 unidades y asechando el superliderato de Rayados.

Desde el silbatazo inicial, Cruz Azul salió como toro bravo, asfixiando a los Tuzos con un Gabriel Fernández que, aunque falló un remate al minuto 9, ya avisaba que no estaba para juegos.

Pero el drama comenzó en el minuto 18, cuando Jesús Orozco decidió que Jhonder Cádiz necesitaba un masaje con tachones. Roja directa para el celeste, y Cruz Azul se quedó con diez. El técnico Nicolás Larcamón, con cara de quien se comió un limón, esperaba el medio tiempo para ajustar.

Mientras, Kevin Mier, el portero cementero, se convirtió en un muro que detuvo lo que Pachuca le aventaba. Gracias a eso el primer tiempo terminó 0-0.

La segunda mitad arrancó con Larcamón moviendo sus piezas: sacó a Carlos Rodríguez y metió a Érik Lira, buscando un milagro. Pero el verdadero espectáculo vino después. Al minuto 56, Luis Quiñones, de Pachuca, decidió que el tobillo de Carlos Rotondi era un buen lugar para dejar caer un pisotón. Roja para él tras una revisión del VAR, y el partido se emparejó: diez contra diez.

Pero el árbitro Joaquín Vizcarra no quiso quedarse atrás en el show. Al 59, Alonso Aceves, de Pachuca, impactó la cara de Ignacio Rivero y dejó al celeste sangrando. Roja para Aceves, penal para Cruz Azul, y los aficionados y cuerpo técnico de los Tuzos estaban enardecidos. Gabriel Fernández cobró el penal al 65 y puso el 0-1.