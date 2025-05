Katia Itzel, carta fuerte de México

Mucho antes de ser las cartas fuertes de México para representar al arbitraje en el Mundial del 2026, la silbante Katia Itzel García le mostró la roja al pesimismo y la asistente Karen Díaz dejó en fuera de lugar a los prejuicios.

"Me enfrenté a varios ´no´ durante mi carrera, a varias personas que decían que la sociedad no estaba preparada para tener mujeres en el arbitraje. Más allá incluso, desde chiquita, cuando te decían que las mujeres no pueden jugar: ´mejor dedícate al ballet´", dijo Katia Itzel.

"Han sido varios ´no´, pero lo importante es volverte un poco sorda a esos ´no´ y finalmente seguir tus sueños y pasiones. No solo seguirlas ciegamente, sino construirlas para que esos sueños se hagan realidad, con trabajo, esfuerzo, escuchando, acercándote a las personas que te pueden brindar ese conocimiento para tener el crecimiento".

Karen Díaz, quien hizo historia en el Mundial Qatar 2022, advierte que cada buena actuación impacta en el futuro de las generaciones.

"Si yo lo hago bien, va a seguir esa confianza en mis compañeras. Siempre es compromiso, agradecer a Dios por estar en ese tipo de escenarios. Estar consciente de que nuestras decisiones impactan en el futuro de las generaciones", expresó Karen.