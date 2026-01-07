¡Lista para el mundial!

Katia Itzel García rompió una racha de 20 años sin que una mujer arbitrara un partido en Liga MX, se convirtió en la primera en dirigir en la Liguilla, una Copa Oro y un Mundial Sub-20. Es decir, su nombre ya forma parte de la historia.

El siguiente reto es asistir a una Copa del Mundo y Edgardo Codesal considera que tiene los argumentos para hacerlo.

"Poco a poco, ha ido demostrando que es uno de los mejores árbitros, sin género, de México. Tiene personalidad, preparación física, conocimiento de las reglas y ha ido acumulando experiencia. Creo que, junto con César Ramos, van a ser los representantes de México que estén ahí [en el Mundial]", mencionó el exárbitro, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El doctor compartió todas las cualidades que tiene la silbante mexicana y que le permitirán ser considerada en la lista de la Comisión de Árbitros de la FIFA para la siguiente justa mundialista.

"Tiene capacidad, presencia, buena conducción de partido, entiende el juego, aplica la ley, sabe controlar el partido y a los jugadores, que es lo más importante y difícil, porque se necesita una gran personalidad, y ella la tiene; sabe tomar las decisiones más acertadas. Ha ido creciendo cada vez más en el arbitraje nacional e internacional", puntualizó.

Con la jerarquía de ser el único silbante mexicano que ha dirigido la final en una Copa del Mundo (Italia 1990), Codesal alabó que García pueda representar al país.

"Inevitablemente, va a ser un punto alto para México que, en un Mundial masculino, esté una árbitra, sería un paso más para el arbitraje femenil", celebró.



