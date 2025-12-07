Los cracks que jugarán en México durante la Copa del Mundo

Luego de conocer el calendario completo de la Copa del Mundo, las selecciones supieron en qué estadios disputarán los primeros tres partidos del torneo correspondientes a la fase de grupos.

En el caso de México, anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, recibirá compromisos en el Estadio Banorte, Estadio Akron y en el Estadio BBVA, y estos son los mejores jugadores que verán acción en tierras tricolor.

¿Qué jugadores destacados estarán en México durante el Mundial?

En el caso de Guadalajara, Corea del Sur, de la mano de su estrella Heung Min-Son, buscarán ganar en el hogar de las Chivas. Mismo escenario donde se llevará a cabo el España vs Uruguay. Un duelo lleno de estrellas como: Lamine Yamal, Federico Valverde, Pedri, Darwin Núñez, entre otros.

En este mismo recinto, Colombia tendrá un partido donde se podrá ver a Luis Díaz, del Bayern Múnich, a Luis Javier Suárez, a Jhon Durán, a Richard Rios y demás jugadores cafetaleros en tierras tapatías.

Detalles sobre los estadios que albergarán los partidos en México

Del otro lado, en el "Gigante de Acero", se podrá gozar del juego de Takefusa Kubo, Minamino y a varias estrellas de la selección de Japón, que enfrentará a Túnez.

Nuestro país tendrá tres partidos más después de la Fase de Grupos, donde podríamos ver a más estrellas (depende las selecciones que avancen a dieciseisavos) derrochar talento en suelo mexicano.

Es importante recordar que la Selección Mexicana arrancará su participación en el Mundial ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, después van a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur, y cierran otra vez en la CDMX ante el ganador del repechaje europeo 4.