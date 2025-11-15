Listos campeones de ajedrez

Con éxito se llevó a cabo la etapa regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025 en la disciplina de ajedrez donde las facultades de Reynosa hicieron buenos los pronósticos y dominaron ambas ramas.

Maria Fernanda Castillo Bautista de la Unidad Académica Aztlán fue la campeona absoluta en la rama femenil. Perla Guadalupe Vertis (UAMRR), Mia Michelle Avalos (UAMRA) y Azeneth Magdalí Lorenzo (UAMRR) también lograron su boleto.

En la rama varonil el título fue para Shimon Isaí Medrano Peña de la Unidad Académica Rodhe. Otros que lograron su clasificación fueron; Jesús Sanchez (FMM), Vicente Huerta (UAMRR), Edgar De la Garza (FMM) y Joel Martínez (FMM).

El siguiente reto para estos atletas será representar a la Zona Norte en los Interzonas que se llevarán a cabo el próximo año en Ciudad Victoria.







