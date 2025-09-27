¡Triunfo en la frontera!

La mala racha del Club León continúa y ya son cuatro partidos sin victoria en Liga MX.

La Fiera cayó 2-0 ante Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez y su seguidilla de malos resultados podría significarle salir de zona de Play-In al término de la Jornada 11 del Apertura 2025.

Los esmeraldas fueron superados ampliamente por un conjunto de Juárez que cada vez sabe mejor a lo que juega y que generó las oportunidades necesarias para sacar una cómoda victoria.

Todo lo contrario al León, que no ha podido demostrar una buena cara futbolística recientemente, sobre todo en faceta ofensiva, ni siquiera con James Rodríguez como titular y disputando todo el encuentro.

Los dirigidos por Eduardo Berizzo fueron inoperantes al frente, solo registraron un remate a portería en todo el duelo.

Además, la frustración por el mal momento esmeraldas ya también se ve reflejado por actitudes como la del defensor Stiven Barreiro, quien se fue expulsado al recibir doble amarilla por reclamar una jugada intrascendente al 83´.

Los Bravos aprovecharon la débil presentación de La Fiera para liquidarla, abriendo el marcador por la vía de penal gracias a Óscar Estupiñán al 43´, y luego sellando el triunfo al 62´ con la anotación de José Luis Rodríguez.

León se rezagó en la décima posición de la clasificación con 12 puntos, por lo que corre el riesgo de ser relegado por clubes como Chivas, Atlético de San Luis, Santos y Necaxa.



