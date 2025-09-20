Duelo emocionante entre Pumas y Tigres: Horario y canales

Los Pumas reciben esta noche a los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de dar un golpe de autoridad en el futbol mexicano.

En duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo de Efraín Juárez le hace los honores al de Guido Pizarro en CU.

El Club Universidad Nacional tratará de mantener su invicto de seis partidos sin conocer la derrota, con saldo de tres victorias (Querétaro, Atlas y Mazatlán FC) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla).

Además, buscará dar un golpe sobre la mesa para demostrar de qué está realmente y de que puede competirle al tú por tú a los clubes más poderosos del futbol mexicano.

Horario y canales para ver EN VIVO Pumas vs Tigres de la Liga MX

Pumas vs Tigres

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario