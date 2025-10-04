Querétaro vs Puebla, duelo de sotaneros

Los Gallos Blancos del Querétaro reciben este sábado 5 de octubre al Puebla en el Estadio Corregidora, para disputar su partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El cuadro queretano busca aprovechar su localía, algo que no hizo frente a Tigres en su partido pasado, donde cayeron 2-0 ante la escuadra felina y jugaron con uno menos durante toda la segunda parte.

Querétaro está en la penúltima posición de la clasificación con solamente ocho unidades, por lo que les urge una victoria para intentar salir de la zona de abajo.

La Franja también sumó una derrota en su duelo de la fecha pasada frente las Chivas. El Rebaño Sagrado se impuso 2-0 al cuadro poblano que vive un torneo de terror, esta fue su octava derrota en la temporada.