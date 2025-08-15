Jorge Enríquez: La lucha contra la depresión en el futbol

Solamente 18 futbolistas mexicanos pueden presumir de haber conseguido una medalla de oro en futbol para México. Sin embargo, a veces los logros deportivos y lo que viene con ellos no son suficientes para llenar de alegría la vida de un deportista.

Se trata de Jorge Enríquez, o más conocido como 'El Chatón', quien a los 34 años, reveló que enfrentó tres intentos de suicidio debido a sus graves problemas de depresión.

En una charla con Yosgart Gutiérrez en su podcast 'El RePortero', con una pinta muy distinta a la que nos tenía acostumbrados, con barba y con cabello largo, Enríquez contó una etapa de su vida donde entró en depresión y no sabía qué hacer, cómo manejarse y cayó en las 'redes más oscuras del futbol'.

"Muchos amigos lo saben, lo he contado en mi podcast. Entré en depresiones que me llevaron casi a la muerte, estaba sin ganas de vivir y con tres intentos de suicidio. Sufrí de alcoholismo y entré al mundo de las drogas, creí que no la iba a librar. Tuve tres procesos de rehabilitación", comentó el exfutbolista.

Sin embargo, luego de los episodios oscuros en su vida, el "Chatón" dice sentirse mejor que nunca. Que le costó mucho salir de todo el sucio mundo que envuelve al futbol, pero hoy día se siente muy feliz y orgulloso.

"El día de hoy ya tengo más de 360 días limpio, más de 300 días sin consumir drogas ni alcohol y me siento feliz, muy orgulloso. Es de los logros más importantes que he tenido en mi vida, no sólo como persona, no comparo ningún logro deportivo o laboral con esto que estoy viviendo. He recuperado lo más bonito que es mi salud, estabilidad emocional, mi familia y mis hijos. Vivo mejor que nunca", aseveró Enríquez.