´Jona´ y Tigres van a la liguilla

El reynosense Jonathan Barrientos nuevamente va disputar una liguilla con los Tigres UANL, pero esta ocasión será completamente diferente al ser la primera perteneciendo a la Sub19.

El mediocampista Barrientos es uno de los elementos nuevos que ascendieron de categoría, dentro de las fuerzas básicas de los felinos, y pese que en este torneo regular no se ganó la titularidad su proceso de formación se mantiene visoreado por el cuerpo técnico.

Los números que registro fue de 15 encuentros disputados, de los cuales en tres fue titular para encargarse en marcar en una ocasión en los 551 minutos que estuvo dentro del terreno de juego. Ahora se ha declarado completamente listo para estar en la fiesta grande y el próximo 19 de noviembre sostiene los cuartos de final de ida ante su similar de Pumas.

Barrientos aprobó satisfactoriamente su trabajo en la Sub16 convirtiéndose en pieza fundamental en las que consiguió en par de veces clasificarse a la liguilla del Apertura 2023 y Clausura 2024.

En cambio, cuando milito en la Sub17 no pudo estar en la liguilla, pero si tuvo grandes actuaciones como la que presumió en el Apertura 2024 en la fue titular en 14 ocasiones y marcó seis anotaciones.



