San Luis humilla al Santos en su casa

San Luis llegó a 10 puntos y se ubica en la posición 11 general.
  • Por: Agencia Reforma
  • 21 / Septiembre / 2025 - 08:54 p.m.
Foto:El Mañana Staff.

Atlético de San Luis se aprovechó del débil Santos Laguna y con doblete de Joao Pedro goleó 4-1 a Guerreros, como visitante, en el cierre de la Jornada 9.

Juan Manuel Sanabria, en el cobro de un tiro libre, puso el 1-0 para la visita; Benjamín Galdames, a los 50', aumentó la ventaja.

Joao Pedro marcó a los 60' el 3-0; por los locales anotó Kevin Balanta, a los 63'. Cerró la cuenta Joao Pedro, a los 73', para el 4-1.

Bruno Barticciotto, del Santos, falló un penalti a los 10 minutos.

