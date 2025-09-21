San Luis humilla al Santos en su casa

San Luis humilla al Santos en su casaSan Luis llegó a 10 puntos y se ubica en la posición 11 general.
Atlético de San Luis se aprovechó del débil Santos Laguna y con doblete de Joao Pedro goleó 4-1 a Guerreros, como visitante, en el cierre de la Jornada 9.
Juan Manuel Sanabria, en el cobro de un tiro libre, puso el 1-0 para la visita; Benjamín Galdames, a los 50', aumentó la ventaja.
Joao Pedro marcó a los 60' el 3-0; por los locales anotó Kevin Balanta, a los 63'. Cerró la cuenta Joao Pedro, a los 73', para el 4-1.
Bruno Barticciotto, del Santos, falló un penalti a los 10 minutos.
