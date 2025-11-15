Jenni Hermoso, jugadora de Tigres, denuncia amenazas de muerte en redes sociales

Jenni Hermoso, jugadora de Tigres, denuncia amenazas de muerte en redes socialesLa futbolista española fue atacada en redes sociales tras el partido contra Cruz Azul.
La futbolista española de Tigres Femenil, Jenni Hermoso, volvió a ser víctima de la violencia de género, esta vez por redes sociales, al recibir amenazas de muerte e insultos por parte de un hombre al terminar la semifinal de ida de la Liga MX Femenil contra Cruz Azul.
Con una publicación en Instagram, Hermoso expuso al usuario ezack_mexa, José Isaac García, quien le dejó dos mensajes de odio a la futbolista. "Pinche puta. Vas a morir hija de puta", fueron los mensajes que recibió Jenni por parte de este usuario.
La futbolista campeona del mundo con España escribió: "que se le vea bien la cara a esta gente, que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas", en referencia a la foto de perfil que tiene este usuario, donde se observa a un niño y un bebé en brazos. Jenni Hermoso continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el deporte.