Fallece Javier Sánchez Galindo, leyenda del Cruz Azul

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la muerte de Javier Sánchez Galindo, ex jugador de Cruz Azul, América y Chivas a sus 78 años.

Galindo, quien fuera lateral derecho, ganó 16 títulos en sus 15 años de carrera, lo que lo convirtió en el quinto jugador con más campeonatos en la historia del futbol mexicano, empatado en este puesto con Paul Aguilar e Isidoro Díaz y superado por nombres como Rafael Márquez, Hugo Sánchez, Sabás Ponce y José Villegas.

El Pierna Fuerte, mote con el que fue conocido, debutó en 1967 con el equipo cementero y formó parte de aquella mítica escuadra celeste que dominó la década de los 70 al ganar cinco títulos de Liga, tres de Concachampions, dos Campeón de Campeones y una Copa México.

También jugó con el América y se coronó en la Concachampions, la Liga, Campeón de Campeones y también en la Copa Interamericana a finales de los años setenta.

Con la Selección Nacional, fue parte del equipo mexicano en los Juegos Olímpicos de 1968 y de la Copa Oro 1971, año en el que la ganó.