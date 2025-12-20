Javier Aquino rompe en llanto y revela su salida de los Tigres

Javier Aquino puso fin a su etapa como jugador de los Tigres. El histórico defensor de los felinos reveló mediante un video que se va por una reducción salarial que "no entendió".

Aquino, que llegó a la institución norteña en 2015, se convirtió en una leyenda con los cinco títulos de Liga MX que alzó con los universitarios; sin embargo, no fue suficiente para tener otra despedida.

¿Qué motivó la salida de Javier Aquino de Tigres?

"Una redacción salarial que a ningún jugador que juega 48 partidos de 50 le ofrecerían en ningún club. No es un reproche, pero tampoco es normal. No acepto que me hayan quitado el derecho de despedirme de buena forma de la gente, al menos darles un mensaje a mis compañeros y decirles cuanto los quiero", dijo mediante un en vivo en su cuenta de Instagram.

El surgido de Cruz Azul enfatizó que la directiva le informó que ya no contaban con él para el siguiente Clausura 2026 de la Liga MX.

"Soy una persona que le gusta pelear por sus derechos, si las personas que manejan al club o los que están al frente en este momento no quieren que esté ahí, tampoco voy a estar. Yo no estoy en el lugar donde no me quieren", agregó.

Detalles sobre la despedida de Javier Aquino

A Javier Aquino le hubiera gustado otra despedida con su afición y con sus compañeros y no mediante un video que hizo para aclarar su salida. Las formas son claves para el oaxaqueño.

"Simplemente eso, las formas cuentan y cuentan mucho. Me voy hoy. Estoy con la capacidad de decirle que el día de la Final contra Toluca fue mi último día en el club, mi último baile. Me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma", dijo.