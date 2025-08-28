Alienta Vasco el ´microciclo´

Si alguien piensa que los 23 jugadores que terminaron el microciclo con la Selección Mexicana son la opción B o C para el Mundial, quizá no conozca a Javier Aguirre.

El "Vasco" citó a futbolistas de la Liga MX a un corto periodo de concentración, de lunes a miércoles, con el objetivo de conocerlos más a fondo, de trabajar aspectos futbolísticos, de palpar si tienen lo que se necesita para pelear un puesto.

De los 23 seleccionados, solo Raúl Rangel ganó el título más reciente con el Tricolor, la Copa Oro 2025.

Cualquiera creería que los 22 campeones en ese torneo de la Concacaf llevan mano, pero eso no es algo absoluto.

En 2009, Aguirre también ganó la Copa Oro ante el mismo rival, Estados Unidos, con la diferencia de que su equipo se impuso 5-0 y no 2-1 como ahora.

A pesar del contundente título, solo 10 de los 23 monarcas de 2009 estuvieron en la Copa del Mundo de Sudáfrica.

Solo el "Vasco" y su cuerpo técnico saben si el margen actual es tan amplio, pero los antecedentes indican que no necesariamente se casa o con las llamadas "vacas sagradas" o con jugadores que hayan tenido más partidos en su proceso.

Eso, sin duda, luce como un aliciente para los seleccionados que participaron en este microciclo y que esperan ser convocados en septiembre ante Japón y Corea del Sur.



