Aguirre "adelanta" a Luis Ángel Malagón y Tala' Rangel

Cada que puede, Javier Aguirre enfatiza que en la Selección Mexicana nadie tiene su lugar seguro. Tal vez, con el fin de ser políticamente correcto; sin embargo, hay algo que es real: Si no juegas, tu lugar corre peligro.

Hirving Lozano, mundialista tricolor en Rusia 2018 y Qatar 2022, se ha quedado fuera del San Diego FC, equipo de la MLS y ahora, su lugar en la próxima Copa del Mundo no es seguro.

"Hablé con él, la charla se queda privada... Lo dije tendría más argumentos si están jugando, en el caso de él y de cualquiera. Entendería situaciones personales que están en Europa y no juegan con frecuencia, pero me gusta que estén en forma. Soy de los que creen que estar en la banca no es del todo malo", declaró el "Vasco" en conferencia de prensa.

"Me aventé mucho tiempo en Europa y sé que los entrenamientos son exigentes, el hecho de ir a otro país te condiciona, te despierta los cinco sentidos, el clima, la nieve, que te hablen en holandés. No es fácil, eso los obliga a ser mejores... He hablado con Hirving, es su decisión, él tendrá que pensar en todo lo que implica y veremos que sucede", agregó el estratega nacional.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Hirving Lozano?

En torno a la portería, Luis Ángel Malagón y Raúl 'Tala' Rangel, se han convertido en pilares de las convocatorias de Javier Aguirre, su lugar parece seguro o por lo menos, así lo dejó entrever el técnico nacional.

"Es cierto que 'Tala' y Malagón van un paso adelante, tal vez buscamos un tercer o cuarto portero. No estoy preocupado por ese puesto", aseveró Aguirre, quien ya saborea su tercera Copa del Mundo.

"El puesto de portero es el más específico, muchas ves el entrenamiento te dicta muchas cosas, la fuerza en las piernas, agilidad, personalidad, es difícil evaluar un portero por un partido. No puedo decir que no puedo traer un portero que es goleado, porque no siempre es su culpa, la portería no me preocupa, hemos visto hasta siete porteros distintos", concluyó el "Vasco".

Detalles sobre la portería en la Selección Mexicana

En esta convocatoria de 27 elementos, conformada por jugadores de la Liga MX y uno más de la MLS, hay nombres que se han convertido en recurrentes de Javier Aguirre; mantener su lugar corre por cuenta de cada uno.

"Él (Germán Berterame) está en proceso de transferencia y realmente créeme que sí me ocupa que la gente tenga trabajo en sus equipos... en caso de que no tengan actividad iremos individualmente con los equipos para que nos faciliten a los jugadores antes del Mundial", explicó sobre la posible salida del atacante de Rayados al Inter Miami.