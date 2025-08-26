Entrenamiento intenso en el CAR para la Selección Mexicana

Ayer se llevó a cabo el segundo día de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). La Selección Mexicana, conformada por jugadores de Liga MX, trabaja bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Esta tarde, después de tres días de trabajo, finalizará el primer microciclo del "Vasco" y el Tricolor, rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

"Venimos a entregarnos, a entender todavía más la idea del profesor, aprovechando que estamos jugadores de la Liga, en el microciclo, potenciar la idea y tratar de ganarnos un puesto", declaró Diego Lainez sobre su regreso al combinado nacional.

Diego Lainez no ha podido ser parte de las competencias oficiales en este año, pero confía en pelear por un lugar en la Selección Mexicana; sueña con estar en el siguiente Mundial.

"La última vez no vine por lesión, pero ya me habían tocado dos convocatorias con Javier (Aguirre). Nos transmitieron lo que para ellos significa México, la Selección y la verdad es que me siento muy identificado con los valores que tienen. Para todo futbolista lo máximo es estar en su selección, en este tipo de escenarios (Mundial), pero para eso hay que trabajar, dar lo mejor todos los días que es lo que nos acercará", agregó el jugador de Tigres.