Cae Tuzos ante Gallos

Racha sin victorias de Pachuca continúa con derrota ante Gallos Blancos
  • Por: Agencia Reforma
  • 20 / Septiembre / 2025 - 10:17 p.m.
Benjamín Mora le ganó la partida a Jimmy Lozano.

Pachuca no camina de la mano de Jaime Lozano; ayer extravió el rumbo una vez más y perdió 2-0 con Gallos Blancos, que es penúltimo en la competencia.

Los Tuzos salieron con la pólvora mojada y en el campo, Benjamín Mora le ganó la partida a Jimmy Lozano quien fue incapaz de parar un equipo que se sobrepusiera a un gol tempranero.

Luego de esta derrota, los Tuzos tienen seis partidos sin conocer la victoria, incluido un duelo de Leagues Cup -los 3 últimos derrotas sin anotar, 2-0 ante América, 1-0 con Cruz Azul y la caída de hoy-, y el tema se puso cuesta arriba para Lozano quien debe apretar, pues con 13 puntos, cada vez será más complicado meterse a zona de clasificación.

