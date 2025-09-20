Cae Tuzos ante Gallos

Pachuca no camina de la mano de Jaime Lozano; ayer extravió el rumbo una vez más y perdió 2-0 con Gallos Blancos, que es penúltimo en la competencia.

Los Tuzos salieron con la pólvora mojada y en el campo, Benjamín Mora le ganó la partida a Jimmy Lozano quien fue incapaz de parar un equipo que se sobrepusiera a un gol tempranero.