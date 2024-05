El proyecto de Jaime Lozano ha dado un giro inesperado. El técnico de la Selección Mexicana dio un golpe de autoridad previo a la Copa América 2024 y rumbo al Mundial 2026.

El "Jimmy" reveló su lista de convocados para la justa de Continental, en la que no aparecen nombres como Guillermo Ochoa, Hirving "Chucky" Lozano, Henry Martín, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo. Jugadores infaltables desde hace ya varios años y procesos.

"No hubo dudas. Siempre hay sorpresas en una decisión. Me siento agradecido por la confianza, y después hay que meter valor para que unos lo entiendan y también los jugadores que quedan fuera, pero es el camino a seguir. Me parece que hay que tomar decisiones conforme al reto que nos espera", declaró Lozano.

Si bien, dichos jugadores podrían reaparecer en futuros llamados, lo hecho por el timonel tricolor es un claro mensaje de la renovación que necesita y se busca en la Selección Mexicana. El fin de una era ha comenzado.

"Está pensada desde hace tiempo. Lo hemos ido analizando y se tomó la decisión. Es pensar a mediano y largo plazo, más que pensar en resultados inmediatos. Hemos conformado una lista muy diversa y completa, tenemos los fundamentos para competir al mayor nivel", explicó.

Ahora, nombres como Luis Ángel Malagón, Santiago Giménez y los jóvenes que aparecieron en la convocatoria tienen una oportunidad inmejorable de mostrar por qué Jaime Lozano les ha brindado esa oportunidad de oro.