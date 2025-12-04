Árbitro del Cruz Azul vs Tigres es familiar del "Chuletita" Orozco

Cruz Azul enfrentó a Tigres este miércoles en la ida de las semifinales del Apertura 2025, donde el árbitro central fue Ismael López Peñuelas, quien debutó en la Liguilla de la Liga MX, y curiosamente estuvo en el duelo de fase regular que también terminó 1-1.

La labor del silbante durante este juego recibió comentarios divididos que se hicieron presentes desde que fue anunciado como el árbitro central del encuentro. "A quien se le ocurrió la idea de poner a un árbitro poco capaz en semifinales para el Cruz Azul vs Tigres, que califica más las faltas, corta a cada rato el juego. Parece la bolsa de trabajo. No dirigen los que hacen menos mal", escribió Fernando Guerrero, exárbitro profesional de la Liga MX tras la designación de López Peñuelas.

¿Qué opinan sobre el desempeño del árbitro Ismael López Peñuelas?

Otro dato que llamó la atención de la afición fue que el nazareno pitó el juego de la Jornada 12 del Apertura 2025 entre los felinos y La Máquina, donde señaló un penalti a favor de los celestes pasados los 90 minutos de juego y que a la postre significó el 1-1.

En la ida de las semifinales del actual torneo, Peñuelas volvió a marcar una pena máxima para Cruz Azul, esta vez por una mano clara de Marco Farfán al minuto 76 para que los de la Noria empataran el juego 1-1.

Detalles del penalti marcado a favor de Cruz Azul

De primera instancia, el silbante de los Mochis tiene un lazo familiar con dos exfutbolistas de esta institución: Javier (Chuletita) y Luis Orozco. Su tío, Luis Orozco, es padre de ambos exjugadores antes mencionados.

Además, antes de perseguir la carrera como árbitro profesional, Peñuelas buscó probar suerte como jugador, pero fue rechazado, según contó para "Marca".