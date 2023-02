Multipropiedad no tiene que ver con Selección.- Irarragorri

"Uno de los grandes dolores que la afición y medios compartimos son los resultados de la Selección Nacional. Se ha mezclado de una forma no positiva lo que es La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol. No me imagino en Alemania a la Bundesliga presionada por la Selección. Hay muchas cosas qué mejorar, hay un tema de multipropiedad en nuestra Liga que lejos de hacerse más pequeña se ha hecho más grande".