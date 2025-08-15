Riña fatal afuera del Estadio Cuauhtémoc en Puebla

Este viernes, el partido que La Franja de Puebla disputa contra el Atlético de San Luis se retrasó en su inicio alrededor de 10 minutos, después de que se desataran hechos violentos afuera del Estadio Cuauhtémoc.

En las inmediaciones del recinto ocurrió una riña que dejó a una mujer fallecida y a un hombre lesionado por el proyectil de un arma de fuego, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

"En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo", informó la Secretaría.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación sobre los hechos violentos que se desataron afuera del recinto.