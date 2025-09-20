Golean Diablos a Chivas

El Toluca goleó 3-0 a las Chivas al son de Alexis Vega en el Estadio AKRON, donde el delantero impuso la 'Ley del Ex' con un gol y dos asistencias.

Al consumar una quinta derrota en 9 jornadas, el Rebaño de Gabriel Milito llegó a la mitad del torneo con solo 8 puntos de 27 posibles en el Apertura 2025.

El campeón vigente de la Liga MX se cansó de generar jugadas de peligro que evidenciaron a la defensa rojiblanca, mientras que el Guadalajara tuvo escasos remates ante el exigente rival.