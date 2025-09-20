Golean Diablos a Chivas

Golean Diablos a ChivasEl próximo desafío del Rebaño será enfrentar al Necaxa de Fernando Gago
El Toluca goleó 3-0 a las Chivas al son de Alexis Vega en el Estadio AKRON, donde el delantero impuso la 'Ley del Ex' con un gol y dos asistencias.
Al consumar una quinta derrota en 9 jornadas, el Rebaño de Gabriel Milito llegó a la mitad del torneo con solo 8 puntos de 27 posibles en el Apertura 2025.
El campeón vigente de la Liga MX se cansó de generar jugadas de peligro que evidenciaron a la defensa rojiblanca, mientras que el Guadalajara tuvo escasos remates ante el exigente rival.
El próximo partido del Rebaño será el martes 23 de septiembre cuando reciban al Necaxa de Fernando Gago.
EL MAÑANA RECOMIENDA