Arranca la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX con emocionantes duelos

Este viernes se abre el telón de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la mitad del torneo, los equipos empiezan a perfilarse como favoritos, candidatos al título, y otros que luchan por su lugar en la zona de clasificación directa o vía Play-In.

De los 9 partidos que se llevarán a cabo el fin de semana, cuatro serán transmitidos por televisión abierta.

Dentro de los partidos más atractivos, destacan los cruces entre Pumas y Tigres, Chivas y Toluca y finalmente, el Monterrey vs América. A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 9 del Apertura 2025?

Viernes 19 de septiembre

Necaxa vs Puebla

· Horario: 19:00 horas

· Transmisión: Claro Sports, Vix Premium y Azteca 7

Cruz Azul vs Juárez FC

· Horario: 19:00 horas

· Transmisión: Vix Premium

Mazatlán vs Atlas

· Horario: 21:00 horas

· Transmisión: Caliente TV y Azteca 7

Tijuana vs León

· Horario: 21:05 horas

· Transmisión: Caliente TV

Sábado 20 de septiembre

Pachuca vs Querétaro

· Horario: 17:00 horas

· Transmisión: Caliente TV en México

Pumas vs Tigres

· Horario: 19:00 horas

· Transmisión: Vix Premium, TUDN y Canal 5

Chivas vs Toluca

· Horario: 19:07 horas

· Transmisión: Amazon Prime

Monterrey vs Club América

· Horario: 21:05 horas

· Transmisión: Vix Premium, TUDN y Canal 5

Domingo 21 de septiembre

Santos vs Atlético de San Luis

· Horario: 17:00 horas