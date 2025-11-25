¿Cuándo y dónde ver los partidos de ida de los cuartos de final?Consulta los horarios y canales para no perderte la acción.
Este miércoles empezará oficialmente la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la particularidad de que tres partidos se llevarán a cabo el mismo día tanto mañana como el sábado.
Llegó el momento de la verdad, donde los equipos empiezan su camino al título y a lo largo de los cuartos de final, seis partidos serán transmitidos por televisión abierta y dos de ellos por YouTube, de manera gratuita.
¿Cuáles son los horarios y canales de transmisión?
A continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, horarios y canales de transmisión de los cuartos de final del Apertura 2025.
FC Juárez vs Toluca
Horario: 19:00 horas
Canales: Azteca 7
Monterrey vs América
Horario: 21:10 horas
Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)
Tijuana vs Toluca
Horario: 23:00 horas
Canales: Fox y Caliente TV
Chivas vs Cruz Azul
Horario: 20:07 horas
Canales: Prime Video
América vs Monterrey
Horario: 17:00 horas
Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)
Toluca vs FC Juárez
Horario: 19:05 horas
Canales: TUDN, Canal 5 y VIX
Tigres vs Tijuana
Horario: 21:10 horas
Canales: Azteca 7
Cruz Azul vs Chivas
Horario: 19:00 horas
Canales: TUDN, Canal 5 y VIX.