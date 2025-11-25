Deportes

¿Cuándo y dónde ver los partidos de ida de los cuartos de final?

Consulta los horarios y canales para no perderte la acción.
  • Por: El Universal
  • 25 / Noviembre / 2025 - 06:45 p.m.
Este miércoles empezará oficialmente la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la particularidad de que tres partidos se llevarán a cabo el mismo día tanto mañana como el sábado.

Llegó el momento de la verdad, donde los equipos empiezan su camino al título y a lo largo de los cuartos de final, seis partidos serán transmitidos por televisión abierta y dos de ellos por YouTube, de manera gratuita.

¿Cuáles son los horarios y canales de transmisión?

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, horarios y canales de transmisión de los cuartos de final del Apertura 2025.

FC Juárez vs Toluca

Horario: 19:00 horas

Canales: Azteca 7

Monterrey vs América

Horario: 21:10 horas

Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)

Tijuana vs Toluca

Horario: 23:00 horas

Canales: Fox y Caliente TV

Chivas vs Cruz Azul

Horario: 20:07 horas

Canales: Prime Video

América vs Monterrey

Horario: 17:00 horas

Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)

Toluca vs FC Juárez

Horario: 19:05 horas

Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

Tigres vs Tijuana

Horario: 21:10 horas

Canales: Azteca 7

Cruz Azul vs Chivas

Horario: 19:00 horas

Canales: TUDN, Canal 5 y VIX.

