Liga MX 2026: Partidos destacados de la jornada 1

La Liga MX presenció hace unas semanas el bicampeonato de Toluca, equipo de Antonio Mohamed que, de forma dramática, derrotó en tanda de penaltis a Tigres y desató la locura de los aficionados.

Tras las emociones vividas en la final y unos días de descanso, todo vuelve a la realidad después del receso por la temporada navideña y la llegada de 2026, con el regreso del certamen en pocos días.

¿Qué equipos se destacan en la jornada 1 de la Liga MX 2026?

El torneo, que sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, presenta en su primera fecha partidos importantes para equipos como América, Cruz Azul, Tigres y el campeón Toluca, que buscan iniciar con el pie derecho.

El viernes 9 de enero será el día marcado en el calendario, con tres encuentros que prometen emoción a los seguidores de los clubes.

Partidos de la Jornada 1 (Clausura 2026)

Atlas vs Puebla – Viernes 9 de enero, 21:00 hrs

Mazatlán FC vs Juárez – Viernes 9 de enero, 21:00 hrs

América vs Tijuana – Viernes 10 de enero, 21:00 hrs

León vs Cruz Azul – Sábado 10 de enero, 19:00 hrs

Guadalajara vs Pachuca – Sábado 10 de enero, 17:00 hrs

Santos Laguna vs Necaxa – Sábado 10 de enero, 19:05 hrs

Monterrey vs Toluca – Sábado 10 de enero, 21:00 hrs

Pumas vs Gallos - Domingo 11 de enero, 12:00 hrs

San Luis vs Tigres - Domingo 11 de enero, 19:00 hrs

Detalles sobre el regreso de la Liga MX y su nuevo calendario

Con el inicio de la Liga MX 2026, los equipos se preparan para un torneo que promete ser emocionante y lleno de sorpresas. La afición espera con ansias el desempeño de sus equipos favoritos, especialmente del Toluca, que busca reafirmar su dominio en el fútbol mexicano.

Impacto del bicampeonato de Toluca en la afición y el torneo

La reciente victoria de Toluca ha generado un gran impacto en la afición, que se muestra entusiasmada por el inicio de la nueva temporada. Los seguidores esperan que su equipo mantenga el nivel y continúe cosechando éxitos en la Liga MX.