El desagrado de los Pumas por jugar al mediodía

La tradición de disputar sus partidos los domingos al mediodía en Ciudad Universitaria cada vez se convierte más en un martirio que en una fortaleza para los Pumas, así lo dejó claro Eduardo Salvio.

El delantero argentino no tuvo temor de señalar el desagrado que gran parte de los futbolistas auriazules tienen por este horario, justo dos días antes de que la escuadra de la UNAM reciba al Puebla en un partido programado para el mediodía.

"Para mí es lo peor que hay, jugar a las 12, espero que el que nos pone a jugar en ese horario venga alguna vez a jugar con nosotros. Ya me acostumbré a la altura, pero jugar al mediodía con un sol tremendo no es nada bueno", dijo Salvio en conferencia de prensa.

"Todos odiamos jugar en este horario, no sé sinceramente porque lo hacen, si creen que el equipo saca alguna ventaja, no es así, la única ventaja tal vez es el tema de la altura, pero a nosotros la verdad no nos gusta. Porque la cancha termina estando seca, porque no se hace el juego que se practica durante la semana".

En este Clausura 2024 los dirigidos por Gustavo Lema únicamente han disputado un encuentro en su tradicional horario, mismo que ganaron 1-0 ante Bravos de Juárez en la Jornada 1.

"No sé quién es el que maneja esto, si es la Liga o es el club, pero la verdad espero que más adelante nos saquen de estos horarios, porque sinceramente a ninguno le gusta jugar al mediodía", sentenció el "Toto".

Salvio no es el primero que alza la voz para quejarse de este horario, pues apenas hace algunas semanas el lateral izquierdo Adrián Aldrete también reconoció que jugar en esas condiciones no era lo ideal para los futbolistas.

Con el tiempo los Pumas han ido abandonando poco a poco el horario de las 12:00 h, pues en el actual torneo únicamente tienen programados dos cotejos más al medio día, comenzando este domingo ante Puebla y luego en la Fecha 11 contra Xolos.