Las lesiones que han marcado la carrera de José Juan Macías

José Juan Macías (a falta de confirmarse), está por volverse uno de los fichajes de la temporada en la Liga MX. Y no necesariamente porque llegue en un gran momento futbolístico, incluso, podría ser lo contrario.

Sobre todo, aunque tiene una buena capacidad goleadora, por el historial de lesiones que ha sufrido el atacante en su carrera. Lo que además lo frenó de cumplir con las expectativas que se tenían de la misma.

Es joven, tiene 25 años. Pero ha experimentado un sube y baja de nivel a lo largo de los años por estas cuestiones médicas. Casi 600 días ha estado fuera de actividad en sus equipos.

¿Cuáles han sido las lesiones de JJ Macías?

En 2020 comenzó el martirio. Sufrió problemas inguinales que lo dejaron fuera dos semanas, y cuando regresó cayó en una lesión muscular y un contagio de Covid-19. Dos meses más.

Después, en 2022, vino la lesión que cambió su carrera para siempre. Rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, lo que tuvo en rehabilitación por casi un año.

Cuando apenas volvía de esa grave lesión al año siguiente, se resintió de la misma zona de la pierna, y tuvo que estar alejado de las canchas nueve meses más.

Además, eso ocurrió en el peor momento, justo cuando buscaba consolidarse en Chivas y ser considerado para la Selección Mexicana.

En 2024, Santos Laguna volvió a confiar en el '9'. Pero una lesión muscular de grado 2 en el muslo izquierdo, detuvo su adaptación. El equipo decidió no renovarle y quedó como agente libre.

Ahora, todo indica que Macías llegaría a los Pumas, debido a la urgencia de los universitarios por un delantero centro. Aunque con más dudas que certezas, ya se verá si logra darle la vuelta y enderezar su carrera.