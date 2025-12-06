El ´Chucky´ califica grupo del Tri como ´complicado´

La Selección Mexicana ya conoce el camino a seguir en la Fase de Grupos del Mundial 2026 tras el sorteo de este viernes. Hirving Lozano reaccionó a la conformación del sector tricolor, asegurando que será complicado.

México está en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del playoff de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia). El "Chucky" compartió su pensar sobre sus futuros rivales en la Copa del Mundo, dejando en evidencia su confianza hacia sus compañeros y Javier Aguirre al ver viable el pasar a la siguiente fase.

"El grupo que nos tocó es complicado, pero con muchas posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda. Tenemos un buen equipo con el que podemos pasar a la siguiente fase", aseguró el atacante del San Diego FC de la MLS.

¿Qué dijo Hirving Lozano sobre el Grupo A?

El Tri inaugurará el Mundial de 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (Ciudad de México) enfrentando a Sudáfrica, misma nación contra la que jugó en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2010.

"Los Mundiales son diferentes, todos los equipos son diferentes, los rivales son más difíciles. Es una selección complicada (Sudáfrica), con mucho físico, pero ojalá se acomode de la mejor manera para México".

En esta ocasión, el Tri se "libró" de tener a una selección campeona del mundo en su grupo, como en 2018 con Alemania y el 2022 con Argentina, pero eso no quiere decir que sea un sector sencillo.

"Yo creo que en los últimos dos mundiales tuvimos campeones mundiales en ambos grupos, pero en este creo que van hacer muy complicados, son equipos que complican los partidos y van a ser partidos muy intensos", explicó el "Chucky".

Detalles del Grupo A de la Selección Mexicana

Para finalizar, el canterano de los Tuzos del Pachuca manifestó su deseo de estar con el equipo y también dejó en claro que se pueden lograr grandes cosas.

"Siempre quiero estar en Selección. Javier (Aguirre) y todo su cuerpo técnico tienen muy en claro todo lo que debemos de mejorar. La Selección Mexicana tiene nivel para hacer cosas importantes."