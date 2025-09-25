Chivas y Puebla se enfrentan en un crucial partido de la Liga MX

Tras dejar escapar el tan anhelado triunfo frente a Pachuca, el Puebla buscará sorprender en casa a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el partido correspondiente a la fecha 11, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre.

Los malos resultados ya están teniendo consecuencias para La Franja y para prueba la escasa asistencia que se presentó este martes en el estadio Cuauhtémoc en su encuentro de la jornada 10.

El propio Hernán Cristante, estratega angelino, ya no solo pide a la afición asistir al estadio para apoyar a los Camoteros frente a Chivas, ruega para que los seguidores del Puebla no dejen caer aún más a un equipo que se mantiene en el sótano de la tabla general con solo cinco puntos, resultado de una victoria, dos empates y siete derrotas.

Con los ánimos de capa caída, La Franja deberá reponerse y recibir a los discípulos de Gabriel Milito quienes tampoco han tenido resultados sobresalientes, pese a haber ganado su más reciente encuentro frente a Necaxa, a quienes golearon 3-1.

Con 11 unidades, los tapatíos se ubican en la onceava posición de la tabla general, luego de tres victorias, dos empates y cinco derrotas y aún no logran colocarse dentro de los diez primeros equipos que podrán aspirar al campeonato del Apertura 2025.

Milito aseguró durante una conferencia de prensa que poco a poco Chivas ha recuperado el estilo y la soltura que necesita para ganar. "Estamos en la recta final y el objetivo es meternos en playoff, hay que ganar".

La ocasión más reciente que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 16 del Clausura 2025, cuando Chivas ganó por la mínima en el estadio Akron.