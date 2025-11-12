Puebla anuncia la salida de Hernán Cristante como su entrenador

Luego de un terrible Apertura 2025 de la Liga MX, Puebla ha comenzado la planeación de cara al próximo semestre del futbol mexicano.

El equipo camotero, que cerró la temporada en el fondo de la clasificación general con únicamente 12 unidades, anunció de manera oficial la salida de Hernán Cristante de la dirección técnica.

El estratega argentino, quien llegó durante la campaña, poco pudo hacer para sumar unidades, terminando su proceso con los poblanos tras tres meses. Con una marca de dos victorias en 12 partidos, el exjugador del Toluca dejará su puesto, mismo que en los siguientes días conocerá a su nuevo ocupante.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El mal momento de la Franja en los últimos torneos ha generado que la afición se aleje del Estadio Cuauhtémoc, inmueble que registró las peores entradas del semestre. La salida de Cristante, quien tendría la posibilidad de volver a Argentina, no sería la única del Club Puebla, que presenta jugadores como Rodrigo Pachuca y Emiliano Gómez, sus cartas más fuertes en el mercado de fichajes que está por venir.

¿Qué cambios se esperan en el Club Puebla?

La planeación del Club Puebla se centrará en encontrar un nuevo director técnico que pueda revertir la situación actual y mejorar el rendimiento del equipo en el próximo torneo. Además, se espera que algunos jugadores sean considerados para transferencias, lo que podría cambiar la dinámica del plantel.

Con estos movimientos, Puebla busca recuperar la confianza de su afición y mejorar su posición en la Liga MX.