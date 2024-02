Pumas con los pies en la tierra.- Lema

CIUDAD DE MÉXICO.-Gustavo Lema, director técnico de Pumas, aseguró que el equipo debe estar con los pies en la tierra y caminar partido a partido a pesar de que sean sublíderes y que suman 6 partidos sin perder.

"Esto es una búsqueda constante, tiene que salir partido partido, hoy estamos con los pies sobre la tierra tranquilos y creciendo como equipo", declaró en conferencia de prensa.

Lema tampoco se siente superior a Antonio Mohamed, dijo que se trata de un trabajo de continuidad, y que es un proyecto que respaldó la directiva universitaria.

"Todos estamos en el mismo barco, esto es una continuidad y lo que pretendemos es seguir creciendo, las cuentas se harán al final como siempre, por ahora estamos contentos, pero también sabemos que todavía no llegamos ni a la mitad del camino, hay que seguir por ahí porque todos estamos metidos en la idea que tiene el Club", agregó.

Respecto a José Caicedo, el técnico de los Pumas explicó que se trata de una lesión muscular, pero este lunes se conocerá la gravedad del tema, pues se le realizarán varios estudios.

También aclaro que no se lastimó la misma pierna que el año pasado, lesión que lo tuvo fuera por más de tres meses.

Por su parte, Nacho Ambriz, aseguró que pese a la derrota vio buenos destellos en el equipo y confía en levantarles el ánimo.

"Hoy nos vamos mal, me siento mal con los chicos que los últimos tres partidos han recibido nueve goles, no es fácil entrar al vestuario y ver caras largas, pero como decimos los entrenadores, no nos queda más que trabajar y levantarles el ánimo", precisó.

"Me gustaron dos o tres lapsos y estoy seguro que el equipo va a jugar bien".

Ambriz mencionó que lo primero será trabajar en no recibir goles.

