Opinión experta: Memo Ochoa y su incierto camino a la Selección

Una de las novelas más grandes que habrá en torno a la Selección Mexicana de aquí hasta que se anuncie la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial de 2026, se dará en la portería del equipo.

Pues se ha hablado en demasía sobre el tema el Guillermo Ochoa, quien está en búsqueda de asistir a su sexto Mundial, aunque hoy en día, se encuentra sin equipo, y luce complicado que tome ritmo de cara a un torneo tan importante.

Ante esta controversia, una voz autorizada bajo los tres palos del Tri, el 'Conejo' Pérez, quien disputó los Mundiales de 2002 y 2010, dio su opinión acerca del tema, y se animó a dar a sus candidatos para asistir al torneo de selecciones.

¿Qué dijo el 'Conejo' Pérez sobre los porteros de la Selección Mexicana?

"¿Qué te digo? Con Memo sabemos lo que es Memo para México, cinco Mundiales. Memo ha hecho una gran carrera, sin duda nos ha mostrado la capacidad que tiene, es importante que esté jugando, hoy es importante que pueda ir a un equipo, tomar ritmo y seguir demostrando esa calidad que ha tenido", dijo el exportero en entrevista para TUDN.

"Si él juega y toma ritmo va a ser elegible para la selección. Siempre necesitas gente de experiencia, en momentos apremiantes, importantes, Memo lo puede hacer, siempre que alguien necesite algo de eso con urgencia", agregó.

Además, contó a quién considera de los mejores guardametas en la historia de México: "Los números podrían decir que sí. A mí me cuesta dejar fuera a Jorge Campos que fue una figura a seguir, que revolucionó al puesto de arquero en México".

"Memo ha conseguido cinco Mundiales, no sé, es difícil. Oswaldo Sánchez también, claro, ha trascendido, si va a este Mundial, bueno", aseveró.

Finalmente, el Conejo reveló a sus candidatos que él llevaría a la Copa Mundial, a día de hoy: "Está Malagón, sin duda (para ir al Mundial), fue campeón muchas veces. Memo si no tiene equipo será difícil, eso lo complica. De ahí, los puestos se juegan entre Tala Rangel, Carlos Moreno, (Carlos) Acevedo también, tiene qué ver que el equipo le pueda ayudar, pero es ese el orden".