Tigres inicia el Clausura 2026 enfrentando a Atlético de San Luis

Comienza un nuevo torneo y se reavivan las ilusiones de los 18 equipos de la Liga MX, uno de ellos son los Tigres de Guido Pizarro, que reanudan actividades en su visita al estadio Alfonso Lastras del Atlético de San Luis, en busca del título del futbol mexicano, luego de que se quedaron a nada de conseguirlo ante los Diablos Rojos del Toluca en el Apertura 2025.

¿Cómo se preparan Tigres y Atlético de San Luis para el torneo?

El subcampeonato provocó una "limpia" en el club, ya que llegan al encuentro con los potosinos con más bajas que incorporaciones a sus filas; Javier Aquino, Sebastián Córdova, Fernando Tapia, Eugenio Pizzuto, Leonardo Flores, Eduardo Tercero y Bernardo Parra fueron los elegidos para abandonar la institución.

Situación que los podría dejar en desventaja de cara al venidero Clausura 2026, aunque todavía tienen hasta el 9 de febrero para sumar jugadores que aporten con su habilidad.

El Atlético de San Luis fue de los equipos que más jugadores contrató; Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr., Anderson Duarte, Santiago Muñoz y Roberto Meraz se unieron al trabajo del técnico español Guillermo Abascal.

La baja más importante de los sanluisinos fue la de Rodrigo Dourado, quien partió rumbo a las Águilas del América y no gustó del todo a la afición, por el legado que dejó el brasileño.

Detalles sobre las bajas y altas de Tigres y San Luis

Tanto regiomontanos como potosinos querrán darles a sus seguidores un buen sabor de boca en la Jornada 1, sin embargo, los de Pizarro tienen la ventaja en enfrentamientos entre ambos, ya que de 15 partidos se han llevado la victoria en ocho ocasiones.

La única ocasión en la que San Luis le ganó a los Tigres fue en los Cuartos de Final del Apertura 2024, la cual les dio el pase a las semifinales de ese torneo, pero lastimosamente se quedaron en el camino a manos de los Rayados de Monterrey.

Historial de enfrentamientos entre Tigres y Atlético de San Luis

El duelo se podrá disfrutar a través de las transmisiones de ESPN y Disney+ a las 19:00 horas del domingo, 11 de enero.