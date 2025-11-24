Cruz Azul y Guadalajara se enfrentan en cuartos de final

Si se puede ganar jugando bien, estaría excelente pero en el Guadalajara buscarán el triunfo a como dé lugar, para buscar tener circunstancias a favor en la vuelta ante Cruz Azul, dentro de los cuartos de final del Apertura 2025.

Roberto Alvarado aseguró que para ellos desde las últimas jornadas del torneo regular ya estaban en Liguilla, jugaban como finales y buscarán ante la Máquina, ajustar cuentas pendientes del torneo regular.

"Es un rival bastante complicado, es un rival que juega muy bien, se lo reconocemos al técnico, ya ha estado mucho tiempo en el futbol mexicano, conoce muy bien la Liga ha llevado al Cruz Azul a estar en los primeros lugares. Nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos, sabemos que tenemos que jugar como lo hemos venido haciendo, a muerte".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Si Cruz Azul piensa que la serie será fácil, advierte "Piojo" que no será así, que habrá buena lucha, siempre de manera leal se buscará el pase y aquél que gane, será porque aprovechó algún error y estuvo más concentrado.

"No la tendrán fácil tampoco, queremos pasar, seguir avanzando, pelear por el título y creo necesitamos también del apoyo de la gente, sabemos que estaremos en casa para el primer partido, así que debemos hacer pesar el estadio. Tenemos que hacer las cosas bien, para seguir generando esa ilusión con el equipo y la gente".

¿Qué ocurrió con las entradas?

Las entradas para el partido del próximo jueves, cuando se celebre la ida están agotadas, las únicas que se mueven son en el mercado negro con un precio mínimo inicial desde los mil quinientos pesos.