Querétaro y Tijuana se enfrentan en jornada doble de Liga MX

Tras el inicio del Clausura 2026, llega la primera jornada doble de la Liga MX, y uno de los 5 encuentros programados para este miércoles será entre Querétaro y Tijuana.

¿Cómo se preparan los equipos para el partido?

Los dirigidos por Esteban González y Sebastián Abreu se vieron las caras por última vez en el Apertura 2025, cuando los Xolos se llevaron la victoria por la mínima diferencia (1-0), resultado que ahora buscará revertir el conjunto queretano aprovechando su condición de local en el estadio La Corregidora.

Querétaro llega a este compromiso tras un debut competitivo en la J1, en la que visitó el Olímpico Universitario y rescató un empate 1-1 frente a los Pumas de la UNAM. El gol de los Gallos Blancos cayó al minuto 71 por conducto del queretano Mateo Coronel.

Detalles del último enfrentamiento entre Querétaro y Tijuana

Por su parte, los Xolos de Tijuana también iniciaron el actual torneo con un empate sin goles, luego de recibir en casa a las Águilas del América.

Transmisión del encuentro entre Gallos y Xolos

La transmisión del encuentro entre Querétaro y Tijuana podrá sintonizarse a través de FOX One, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.