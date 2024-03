Quiere Gago dejar atrás goleada para pensar en América

Fernando Gago fue autocrítico con el funcionamiento de las Chivas en la goleada de 3-0 contra el Cruz Azul.

"No pudo sacar muy rápido el análisis de las cosas positivas o del resultado porque en primer tiempo no lo jugamos bien en el partido, nos superaron desde el posicionamiento, desde los duelos; en determinadas ocasiones tuvimos 10 minutos, 12 minutos del partido donde sí tuvimos lo que queríamos hacer, lo que queríamos buscar, después nos superaron y en tres situaciones fueron tres goles y con un marcador de 3-0 creo que nos costó mucho llegar a jugar el partido, después en el segundo tiempo más por ganas, por ímpetu de venir a buscar el resultado tuvimos más juegos pero nos faltó el juego que nosotros pretendemos", apuntó Fernando Gago.

El estratega negó que la goleada pueda mermar el ánimo de las Chivas de cara al Clásico Nacional del miércoles que se jugará en Guadalajara.

"Sí es un golpe, está claro que es un golpe, pero hay que pasarlo. Mañana ya se empieza a trabajar de vuelta y empezamos a trabajar los partidos que vienen. No nos podemos quedar o pensar en cómo va a repercutir porque también es una cuestión de hasta que no llegue el partido y hasta que no se vea. Entonces ahora es tragar (aguantar) para los que vienen y a partir de mañana empezar a trabajar el partido que viene", señaló.

Javier "Chicharito" Hernández disputó los 15 minutos finales ante el Cruz Azul

"A Javier le falta ritmo de juego, que es lo que estamos buscando con todo este proceso de que vaya sumando minutos para que él vuelva a tener ese ritmo futbolístico que después de mucho tiempo lo van a tener que encontrar con minutos, pero viene bien la evolución desde la parte de la lesión y desde la parte que nosotros estamos buscando futbolísticamente para él", agregó.