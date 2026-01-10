Chivas brilla en su debut y vence al Pachuca

Al menos en este arranque de la temporada, el argentino Gabriel Milito y sus Chivas del Guadalajara han confirmado que su prometedor torneo Apertura 2025 no fue casualidad.

El Guadalajara venció (2-0) a los Tuzos del Pachuca en una impecable exhibición frente a sus aficionados en el estadio Akron, en actividad de la Jornada 1 del Clausura 2026.

¿Cómo fue la actuación de Chivas del Guadalajara en su debut?

Después de un auténtico "baile" a los hidalguenses en el primer tiempo, la segunda parte solo sirvió para controlar las acciones del cotejo. Contados intentos fallidos del Pachuca, pero nada que hiciera trabajar a la zaga rojiblanca.

Si faltaba algo para redondear la victoria tapatía, Armando González apareció con su primer gol del torneo. "La Hormiga", el hombre del momento, revalidó su campeonato de goleo el semestre pasado y abrió el marcador al minuto 17.

Detalles del partido entre Chivas y Pachuca en el Clausura 2026

Brian Gutiérrez, de gran actuación en su estreno, fue el encargado de la asistencia. El volante que llegó para esta campaña demostró que su aporte puede ser todavía mayor.

Con una dominante posesión de 64 por ciento en la primera mitad, no había manera en la que los de la Bella Airosa reaccionaran y al 45+5´, Daniel Aguirre convirtió el segundo tanto de los tapatíos.

Ángel Sepúlveda, otro refuerzo de los locales, ingresó al minuto 62 por el Otaku, quien se fue ovacionado de gran manera.

Impacto de Armando González en la victoria de Chivas del Guadalajara

Así se dio una exhibición que ilusiona a la fanaticada del Guadalajara. Esto apenas comienza, pero el fútbol del Rebaño dejó buenas sensaciones en el segundo torneo bajo el mando de Milito.