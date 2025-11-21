Miguel Herrera no sería el único mexicano despedido de Costa Rica

El estratega Miguel Herrera no sería el único mexicano que partiría lazos con Costa Rica, ya que el futuro de Ignacio Hierro —como director deportivo de Selecciones Nacionales— también se encontraría en juego. Así lo dejó entrever la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

En una conferencia de prensa, donde el presidente Osael Maroto reconoció el fracaso que significó no clasificar al Mundial de 2026, adelantó que la continuidad de Hierro se discutirá en estos días: "Al igual que lo revisamos con el caso de Miguel [Herrera] que —ayer en la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo— se llevó al acuerdo de su salida".

¿Qué ocurrió?

Hierro llegó al cargo en diciembre de 2024. Y fue quien ofreció al "Piojo" Herrera como candidato para tomar las riendas de la selección de Costa Rica. Escenario que, en enero de este año, se convirtió en una realidad: el técnico mexicano disputó quince partidos con la escuadra costarricense hasta que, en los clasificatorios para la Copa del Mundo, empató con Honduras.

Costa Rica no dependía de sí misma. Sin embargo, todavía existía esperanza: una victoria ante Honduras le hubiera acercado a la oportunidad de continuar en la lucha por un boleto para el Mundial.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"El puesto del director deportivo no es solo clasificar al Mundial mayor. No podemos cerrar a la Federación solo hacia clasificar a un Mundial. Tiene otras responsabilidades que se han venido logrando también, pero sin duda, ese es el punto más importante de la posición. No se logró, y por eso vamos a revisar la semana que viene", aclaró la Fedefutbol.

Por lo pronto, será cuestión de días para conocer qué pasará con el puesto de Ignacio Hierro.

"Lo que se hizo fue ratificar la salida de Herrera y su cuerpo técnico. Eso fue básicamente lo que hablamos", concluyó Maroto.