Arranca la jornada 7 de la Liga MX con duelos imperdibles

Arranca la jornada 7 de la Liga MX con duelos imperdiblesLos equipos se preparan para una jornada crucial en la Liga MX
La actividad de la Liga MX se reanuda este viernes con el comienzo de la jornada 7 del torneo Apertura 2025, en un fin de semana con partidos atractivos donde destaca el choque entre dos equipos grandes del futbol mexicano como Chivas y Cruz Azul en el estadio Akron.
Se acerca la mitad del torneo y los equipos van tomando lugares en la tabla de posiciones que los van perfilando como favoritos o candidatos y quienes quieren sumarse a esa lista de protagonistas.
Por el otro lado, hay quienes empiezan a quedar atrás y sus ilusiones de clasificar parecen alejarse.
Los cuatro grandes del futbol mexicano tendrán compromisos complicados este fin de semana y a continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
-Viernes 29 de agosto
Juárez vs. Mazatlán
Hora: 19:00 horas
Transmisión: Tubi
Atlético de San Luis vs. Toluca
Hora: 19:00 horas
Transmisión: ESPN
Puebla vs. Monterrey
Hora: 21:00 horas
Transmisión: TV Azteca
- Sábado 30 de agosto
León vs. Querétaro
Hora: 17:00 horas
Transmisión: Tubi
Santos vs. Tigres
Hora: 19:00 horas
Transmisión: Canal 5 y TUDN
Chivas vs. Cruz Azul
Hora: 19:00 horas
Transmisión: Amazon Prime
América vs. Pachuca
Hora: 21:00 horas
Transmisión: Canal 5 y TUDN
- Domingo 31 de agosto
Pumas vs. Atlas
Hora: 17:00 horas
Transmisión: Canal 5 y TUDN
Tijuana vs. Necaxa
Hora: 21:00 horas
Transmisión: Caliente TV