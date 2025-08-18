Se irá 'La Maga' de Tigres Femenil en venta histórica

MONTERREY, NL 18-Aug-2025 .-Lizbeth Ovalle, histórica jugadora de Tigres Femenil, será vendida al Orlando Pride de la NWSL, en lo que será una venta sin precedentes en la Liga MX Femenil.

Una fuente allegada a Tigres Femenil confirmó a CANCHA que las Amazonas recibieron la oferta del equipo de Florida, por 2 millones de dólares, cantidad que convertirá a Ovalle en la transacción más alta en la historia del futbol mundial.

Después de varios mercados de transferencias en los que "La Maga" había sonado para salir de las Amazonas rumbo a Europa o Estados Unidos, ahora sí el equipo de la NWSL logró quedarse con el fichaje de "Jacky", quien se marchará del cuadro más ganador de México en pleno Apertura 2025.