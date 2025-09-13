Clama afición de los Rayos ¡´fuera Gago´!

La afición del Necaxa gritó "¡Fuera Gago!", luego del quinto partido sin triunfo en el Apertura 2025, 1-1 contra los Bravos, en Aguascalientes.

El equipo de Fernando Gago sufre para obtener al menos un punto.

Ayer, al arranque de la Fecha 8, corría apenas el minuto 3 cuando los Rayos ya estaban en desventaja con gol de Óscar Estupiñán, quien remató como si el rival no tuviera centrales, tras un servicio en diagonal por parte de Raymundo Fulgencio.

Son ya 11 partidos con Gago al mando (incluida la Leagues Cup) y en todos el Necaxa ha recibido gol.

Los Rayos empataron al 73´ gracias a un certero cabezazo de Tomás Badaloni, luego de un centro de Diego de Buen por izquierda.

A pesar de ello, la desesperada afición lanzó el grito homofóbico en la recta final del juego y, de paso, clamó al unísono el "Fuera Gago", para exigir el cese del timonel.

Después de que venció a Gallos en la segunda jornada, Necaxa ha empatado contra América, Pumas y Juárez, además de que ha caído contra León, Rayados y Xolos, en estos últimos dos juegos por marcador de 3-0.

Juárez, por el contrario, se mantiene en zona de Play-In al sumar y 12 puntos.



