Liga MX implementará el fuera de lugar semiautomático: Arriola

La Liga MX se encuentra a días de estrenar un sistema que la pondrá a la vanguardia y a la par de las mejores ligas de Europa, al implementar durante la Liguilla del Apertura 2025 el fuera de lugar semiautomático.

Con el respaldo de la Federación Mexicana de Fútbol y empresas tecnológicas, Mikel Arriola, presidente del organismo, confirmó que en pocos días se podrá contar con ese apoyo para los silbantes. "Tenemos un par de semanas adicionales para terminar ya con nuestra inversión. Es una bastante alta, pero vale la pena para poder traer el mismo mecanismo tecnológico del fuera de lugar que tiene la Liga Premier", mencionó.

Arriola, quien presumió que la Liguilla de la Liga MX Femenil cuenta con VAR, añadió que el fuera de lugar semiautomático se quedará ya en todos los estadios. "La instalación implica más de 30 cámaras por estadio. Llevamos trabajando en ello todos estos meses, pero esto ya se queda para siempre".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?