Tigres y América femenil disputan el título del futbol mexicano

El gran día llegó. Hoy se define qué equipo levantará el título de la Liga MX Femenil y será el sucesor del Pachuca en el trono.

Las Tigres y el América se enfrentan en la final del Apertura 2025, con el objetivo de colocarse la corona a las Tuzas que dejaron vacante. Las Amazonas y las Águilas medirán fuerzas sobre la cancha del estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

¿Cuál es el contexto de la final?

No hay mañana. Este domingo 23 de noviembre se tienen que conocer a las nuevas campeonas del futbol mexicano. En la ida, disputada en el Ciudad de los Deportes el jueves pasado, las Tigres y el América empataron (3-3) en un auténtico partidazo. Aunque, el equipo azulcrema quedó a deber, ya que dejó escapar la victoria, a pesar de haber tenido una ventaja de tres goles.

A los 44 minutos, las Águilas de Ángel Villacampa se encontraban con el marcador a favor (3-0), gracias a las anotaciones de Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert. Sin embargo, las dirigidas por Pedro Martínez lograron reaccionar en el tramo final del primer encuentro y, con goles de Stephany Mayor, Thembi Kgatlana y Jheniffer Cordinali, igualaron el marcador para definir todo en la vuelta.

¿Qué buscan ambos equipos en la final?

Cabe recordar que las Amazonas van por su séptimo título de la Liga MX Femenil, mientras que las de Coapa van por el tercero. Además, los dos clubes tratarán de romper sus respectivas rachas sin poder levantar el trofeo. Las Tigres suman tres torneos consecutivos sin poder conquistar el campeonato y el América ya cuenta con cuatro.

De igual forma, los dos equipos no querrán perder una nueva final, ya que el que lo haga se convertirá en el que más subcampeonatos ha conseguido; ambos han caído en cuatro finales. Las Amazonas llegan a este compromiso con una impresionante racha de 15 partidos en fila sin conocer la derrota, con saldo de 10 victorias y cinco empates. El equipo regiomontano no pierde un juego desde la Jornada 7 del Apertura 2025, cuando cayó (2-3) con el Pachuca en El Volcán.